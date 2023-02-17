Leonardo İvkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo İvkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo İvkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo İvkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo İvkic 30 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Ivkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo İvkic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Leonardo İvkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo İvkic'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo İvkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo İvkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo İvkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo İvkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2014 yılında TWL Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U18

1 Ocak 2020 yılında Young Violets

1 Temmuz 2021 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Leonardo İvkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo İvkic şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonardo İvkic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Cro-Vienna Florio (2012-)

Avusturya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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