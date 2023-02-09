Leonardo Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Jara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Jara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Jara 20 Mayıs 1991 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Rafael Jara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Jara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Leonardo Jara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Jara'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Jara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Jara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonardo Jara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Jara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Estudiantes

1 Ocak 2016 yılında Boca Juniors

30 Ocak 2019 yılında D.C. United

31 Aralık 2019 yılında Boca Juniors

24 Temmuz 2021 yılında Vélez Sarsfield

Leonardo Jara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Jara şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.