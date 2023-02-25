Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo 28 Mayıs 1997 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Nascimento Lopes de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAURICIO CHIODIN yapmaktadır. Leonardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 22 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 4 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leo9

http://www.instagram.com/leo9/

Leonardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Santos B

17 Ocak 2018 yılında Gainare Tottori

6 Ocak 2019 yılında Albirex Niigata

4 Ocak 2020 yılında Urawa Reds

22 Şubat 2021 yılında SD Taishan

30 Temmuz 2021 yılında HB FC

10 Ocak 2022 yılında SD Taishan

24 Şubat 2022 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Leonardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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