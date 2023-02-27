Leonardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo 22 Ekim 1992 tarihinde Pirassununga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Benedito da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Leonardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2012 yılında CAP

14 Ocak 2013 yılında Castelo-ES

15 Haziran 2013 yılında CAP

7 Ağustos 2013 yılında UA Barbarense

31 Aralık 2013 yılında CAP

20 Ocak 2015 yılında Matonense

11 Mayıs 2015 yılında Boa Esporte

1 Temmuz 2015 yılında São Bernardo-SP

4 Ocak 2016 yılında Guarani-SC

27 Haziran 2016 yılında São Carlos

31 Ekim 2016 yılında Olímpia-SP

12 Haziran 2017 yılında Nacional (SP)

16 Nisan 2018 yılında Novo FC

15 Temmuz 2018 yılında Nacional (SP)

1 Ocak 2019 yılında Al-Shabab SC

25 Temmuz 2019 yılında XJ T. Leopard

7 Eylül 2020 yılında CD Rongcheng

29 Nisan 2022 yılında CQ Liangjiang

11 Temmuz 2022 yılında Nagoya Grampus

Leonardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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