Leonardo Koutris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Koutris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Koutris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Koutris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Koutris 23 Temmuz 1995 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Λεονάρντο Πάμπλο Κούτρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Koutris Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Leonardo Koutris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Koutris'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Koutris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardo_koutris/

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Leonardo Koutris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Koutris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Koutris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Koutris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2013 yılında Ergotelis

26 Ocak 2016 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2020 yılında Mallorca

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

2 Ekim 2020 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2023 yılında Pogon Szczecin

Leonardo Koutris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Koutris şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Koutris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 19 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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