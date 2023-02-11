Leonardo Landriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Landriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Landriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Landriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Landriel 14 Temmuz 1996 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Andrés Landriel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Landriel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Landriel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Landriel'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Landriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Landriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Landriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Landriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

5 Temmuz 2019 yılında Los Andes

1 Eylül 2020 yılında Colegiales

3 Ocak 2022 yılında CD Riestra

Leonardo Landriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Landriel şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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