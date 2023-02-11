Leonardo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Lopez 30 Temmuz 1987 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Javier López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Lopez'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Alumni

1 Temmuz 2012 yılında Aconquija

1 Temmuz 2015 yılında CA Güemes

1 Ocak 2016 yılında Sp. Peñarol

1 Temmuz 2016 yılında Villa Mitre

1 Temmuz 2019 yılında Sport. Belgrano

9 Ekim 2020 yılında Deportivo Madry

1 Şubat 2021 yılında Villa Mitre

6 Şubat 2022 yılında Gimnasia (J)

14 Ağu 2022 yılında Nueva Chicago

Leonardo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Lopez şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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