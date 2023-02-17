Leonardo Lukacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Lukacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Lukacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Lukacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Lukacevic 21 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Lukačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Lukacevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Leonardo Lukacevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leonardo Lukacevic'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Lukacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Lukacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Lukacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Lukacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U15

5 Ağu 2014 yılında Grödig Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Grödig II

1 Temmuz 2016 yılında Grödig

2 Temmuz 2019 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2020 yılında Grödig

1 Temmuz 2020 yılında Admira Wacker

Leonardo Lukacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Lukacevic şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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