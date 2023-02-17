Leonardo Marchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Marchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Marchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Marchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Marchi 17 Eylül 1996 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Marchi Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Marchi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Marchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Leonardo Marchi'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Marchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Marchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Marchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Marchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Defensa II

5 Temmuz 2018 yılında Arsenal FC II

30 Haziran 2020 yılında Defensa II

27 Ağu 2020 yılında Arsenal Sarandí

11 Şubat 2021 yılında CA Mitre

31 Aralık 2021 yılında Arsenal Sarandí

Leonardo Marchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Marchi şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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