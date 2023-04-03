Leonardo Marcolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Marcolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Marcolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonardo Marcolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonardo Marcolli 10 Ağustos 2004 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. İsviçre,İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonardo Marcolli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Marcolli'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Leonardo Marcolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonardo Marcolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Aarau U16
1 Temmuz 2020 yılında Aarau U18
1 Mart 2021 yılında Luzern U17
1 Ağustos 2021 yılında FC Thun U18
1 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Leonardo Marcolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonardo Marcolli şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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