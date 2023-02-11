Leonardo Marinucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Marinucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Marinucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Marinucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Marinucci 28 Şubat 1993 tarihinde Berisso şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Fabián Marinucci şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Marinucci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JLDA yapmaktadır. Leonardo Marinucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Marinucci'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Marinucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Marinucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonardo Marinucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Marinucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2016 yılında Estudiantes II

12 Temmuz 2016 yılında Quilmes

31 Aralık 2016 yılında Estudiantes II

5 Şubat 2017 yılında La Calera

14 Ağu 2017 yılında Crucero

1 Temmuz 2019 yılında Atlanta

6 Şubat 2021 yılında CA Güemes

5 Temmuz 2021 yılında Deportivo Madry

Leonardo Marinucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Marinucci şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.