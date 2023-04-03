Leonardo Meroni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Meroni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leonardo Meroni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Meroni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.