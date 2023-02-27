Leonardo Mifflin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Mifflin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Mifflin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Mifflin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Mifflin 4 Ocak 2000 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo William Mifflin Cabezudo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Mifflin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Leonardo Mifflin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Leonardo Mifflin'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Mifflin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardo_mifflin/

Leonardo Mifflin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Mifflin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Mifflin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Mifflin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2022 yılında UTC

31 Aralık 2022 yılında FBC Melgar

Leonardo Mifflin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Mifflin şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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