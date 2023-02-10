Leonardo Monje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Monje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Monje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Monje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Monje 26 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Monje Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Monje, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Monje'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Monje Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Monje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Monje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Monje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Leonardo Monje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Monje şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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