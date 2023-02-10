Leonardo Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Morales 11 Nisan 1991 tarihinde Villa Urquiza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Morales Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ruslan Koman yapmaktadır. Leonardo Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Leonardo Morales'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında Patronato

1 Temmuz 2018 yılında Santamarin

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia

Leonardo Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Morales şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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