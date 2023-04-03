Leonardo Naranjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Naranjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leonardo Naranjo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Naranjo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.