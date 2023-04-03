Leonardo Naranjo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Naranjo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Naranjo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leonardo Naranjo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leonardo Naranjo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leonardo Naranjo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unión Española U20 futbol takımında oynamaktadır. Unión Española U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Leonardo Naranjo'nin Unión Española U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Leonardo Naranjo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leonardo Naranjo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leonardo Naranjo şuan Unión Española U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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