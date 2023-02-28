Leonardo Povea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Povea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Povea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Povea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Povea 26 Ocak 1994 tarihinde Los Ángeles şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Nicolás Povea Pérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Povea Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Povea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 6 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Povea'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Povea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Povea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonardo Povea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Povea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Huachipato

30 Ocak 2020 yılında U. Concepción

23 Mart 2021 yılında Antofagasta

4 Eylül 2021 yılında CD Iquique

6 Mart 2022 yılında Copiapó

Leonardo Povea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Povea şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.