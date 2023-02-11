Leonardo Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Ramos 21 Ağu 1989 tarihinde Merlo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Javier Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Leonardo Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Ramos'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leoramoss9/

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Leonardo Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Porvenir

1 Temmuz 2010 yılında Lamadrid

1 Ocak 2012 yılında CA Huracán LH

1 Temmuz 2012 yılında Deportivo Armenio

1 Temmuz 2014 yılında CD SM (Arica)

11 Ağu 2015 yılında Platanias

1 Ağu 2016 yılında Atlanta

18 Temmuz 2017 yılında Reno. Yamaguchi

1 Ocak 2018 yılında Cafetaleros

31 Ağu 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2019 yılında León

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

7 Ocak 2021 yılında Bolívar

1 Ocak 2022 yılında León

17 Ocak 2022 yılında CA Unión

9 Haziran 2022 yılında CD Morón

Leonardo Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Ramos şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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