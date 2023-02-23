Leonardo Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Rocha 23 Mayıs 1997 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Miramar Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Rocha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBB Global yapmaktadır. Leonardo Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Rocha'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Setúbal FC U15

1 Ocak 2011 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2011 yılında Pescara Altyapı

1 Ocak 2012 yılında Ituano FC U20

1 Ocak 2013 yılında Barra FC-SC

1 Temmuz 2014 yılında Amora U19

1 Ocak 2015 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2016 yılında Monaco B

1 Ocak 2017 yılında Vicenza U19

1 Temmuz 2017 yılında CD Leganés B

31 Ocak 2018 yılında Ontinyent

19 Temmuz 2018 yılında Lommel SK

23 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen

5 Ekim 2020 yılında RWDM

30 Haziran 2021 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2022 yılında KSK Lierse Kem.

13 Ocak 2023 yılında Radomiak

Leonardo Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Rocha şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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