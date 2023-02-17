Leonardo Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Rodriguez 16 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Gastón Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Leonardo Rodriguez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing (Cba)

Leonardo Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Rodriguez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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