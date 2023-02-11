Leonardo Rolon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Rolon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Rolon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Rolon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Rolon 19 Ocak 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Gabriel Rolón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Rolon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Leonardo Rolon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Rolon'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Rolon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Rolon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Rolon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Rolon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vélez Sarsfield

3 Ağu 2015 yılında CS Emelec

31 Aralık 2015 yılında Vélez Sarsfield

15 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Vélez Sarsfield

21 Şubat 2017 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2018 yılında CD Iquique

1 Ocak 2019 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2019 yılında Cafetaleros

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2020 yılında Quilmes

14 Temmuz 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Leonardo Rolon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Rolon şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Rolon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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