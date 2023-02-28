Leonardo Rugel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Rugel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Rugel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Rugel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Rugel 2 Haziran 2001 tarihinde Tumbes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo José Rugel Morán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Rugel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Rugel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Rugel'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Rugel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardo_rugel/

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http://www.facebook.com/leo.l.rugelmoran

Leonardo Rugel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Rugel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonardo Rugel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Rugel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2020 yılında UTC

31 Aralık 2020 yılında Universit. II

1 Ocak 2021 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Leonardo Rugel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Rugel şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonardo Rugel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Quevedo, Academia José José Junior, Centro de Desarrollo Tumbes, Amigos del Miramar (2017), Sport Progresista Los Pinos (2017)

Peru U23 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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