Leonardo Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Sepulveda 18 Haziran 2001 tarihinde Corona, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Sepulveda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Sepulveda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonardo Sepulveda'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2017 yılında LA Galaxy II

31 Aralık 2017 yılında LA Galaxy Acad.

16 Ağustos 2019 yılında Salamanca CF B

1 Ağustos 2020 yılında Salamanca CF

21 Temmuz 2021 yılında Recre Granada

Leonardo Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Sepulveda şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Sepulveda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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