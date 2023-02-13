Leonardo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonardo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Sequeira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonardo Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Sequeira

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Sequeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Sequeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Sequeira 26 Nisan 1995 tarihinde La Banda şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Exequiel Sequeira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Sequeira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Sequeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Sequeira'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Sequeiraboyu ve yaşı kaç

Leonardo Sequeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Sequeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonardo Sequeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Sequeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2017 yılında Belgrano

30 Haziran 2018 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2018 yılında Belgrano

11 Şubat 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Belgrano

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

2 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

Leonardo Sequeira kimdir

Leonardo Sequeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Sequeira şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Leonardo Sequeira nereli

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