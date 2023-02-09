Leonardo Sigali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Sigali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Sigali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Sigali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Sigali 29 Mayıs 1987 tarihinde Campana şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Germán Sigali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Sigali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Carracedo yapmaktadır. Leonardo Sigali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Leonardo Sigali'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Sigali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lgs.87/

Leonardo Sigali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Sigali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Sigali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Sigali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Lanús

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal

1 Ağu 2007 yılında Lanús

30 Haziran 2008 yılında Villarreal

1 Ağu 2008 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2010 yılında Villarreal

1 Temmuz 2010 yılında Godoy Cruz

7 Temmuz 2014 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2018 yılında Racing Club

Leonardo Sigali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Sigali şuan Racing Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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