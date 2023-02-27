Leonardo Silvestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Silvestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Silvestre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Silvestre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Silvestre 11 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Lucas Silvestre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Silvestre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leonardo Silvestre'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Silvestre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Silvestre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Silvestre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Silvestre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Esch

Leonardo Silvestre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Silvestre şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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