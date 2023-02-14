Leonardo Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Uka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Uka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Uka 26 Ocak 2001 tarihinde Uznach SG şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Uka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Leonardo Uka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Uka'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Uka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Uka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Uka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Uka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U21

12 Ocak 2022 yılında Grasshoppers

14 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

11 Kasım 2022 yılında Grasshoppers

Leonardo Uka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Uka şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Uka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U19 takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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