Leonardo Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Valencia 25 Nisan 1991 tarihinde Peñaflor şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Felipe Valencia Rossel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Valencia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Leonardo Valencia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonardo Valencia'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonardo Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Melipilla

31 Aralık 2008 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2011 yılında La Calera

2 Ocak 2013 yılında Palestino

1 Ocak 2014 yılında Wanderers

31 Mayıs 2014 yılında Palestino

9 Temmuz 2015 yılında U. de Chile

30 Haziran 2016 yılında Palestino

6 Temmuz 2017 yılında Botafogo

1 Ocak 2020 yılında Colo Colo

2 Eylül 2021 yılında La Serena

18 Ocak 2023 yılında Cobresal

Leonardo Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Valencia şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Valencia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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