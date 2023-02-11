Leonardo Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonardo Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonardo Villalba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonardo Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonardo Villalba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Villalba 29 Kasım 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Enrique Villalba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Villalba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Leonardo Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Villalba'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Villalba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leonardovillalba94/

Leonardo Villalbaboyu ve yaşı kaç

Leonardo Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonardo Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Vélez Sarsfield

30 Temmuz 2015 yılında Panionios

30 Haziran 2016 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2016 yılında Douglas Haig

30 Haziran 2017 yılında Vélez Sarsfield

18 Ağu 2017 yılında Club Flandria

15 Ağu 2018 yılında Sarmiento Junin

12 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

21 Ocak 2020 yılında PAS Lamia

1 Ocak 2021 yılında UTC

18 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

Leonardo Villalba kimdir

Leonardo Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Villalba şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonardo Villalba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leonardo Villalba nereli

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