Leonardo Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Villar 18 Mart 2000 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Marcelo Villar Callupe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Villar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Leonardo Villar'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonardo Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leomarce08/

Leonardo Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonardo Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sp. Huancayo II

1 Temmuz 2019 yılında Sport Huancayo

Leonardo Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Villar şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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