Leonardo Zaragoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Zaragoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Zaragoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Zaragoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Zaragoza 31 Ocak 1992 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Facundo Zaragoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Zaragoza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonardo Zaragoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Zaragoza'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Zaragoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Zaragoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Zaragoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Zaragoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Huracán

1 Temmuz 2015 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

18 Şubat 2021 yılında CA Temperley

1 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Leonardo Zaragoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Zaragoza şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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