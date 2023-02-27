Leonat Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonat Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonat Vitija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonat Vitija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonat Vitija 22 Ağustos 2000 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonat Vitija Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Leonat Vitija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonat Vitija'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leonat Vitija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonat Vitija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonat Vitija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonat Vitija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2016 yılında FC Prishtina

17 Ağustos 2018 yılında Kek-U Kastriot

30 Haziran 2019 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2019 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

Leonat Vitija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonat Vitija şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonat Vitija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SHF Kurda

Kosova U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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