Leonel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Alvarez 25 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Dante Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Alvarez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Alvarez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Ferro

1 Ağu 2018 yılında Club Flandria

30 Haziran 2020 yılında Ferro

25 Ağu 2020 yılında Guillermo Brown

26 Şubat 2021 yılında Belgrano

1 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Leonel Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Alvarez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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