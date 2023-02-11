Leonel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonel Alvarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Leonel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leonel Alvarez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Alvarez 22 Mart 1995 tarihinde Temperley şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Ignacio Álvarez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Alvarez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One&One yapmaktadır. Leonel Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Alvarez'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Alvarezboyu ve yaşı kaç

Leonel Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonel Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Atlanta

30 Haziran 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Armenio

21 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Armenio

3 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Armenio

Leonel Alvarez kimdir

Leonel Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Alvarez şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leonel Alvarez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Axel Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Axel Oyola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Oyola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lisardo Do Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Do Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lisardo Do Campo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisardo Do Campo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antu Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antu Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antu Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antu Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?