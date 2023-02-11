Leonel Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Alvarez 22 Mart 1995 tarihinde Temperley şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Ignacio Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Alvarez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One&One yapmaktadır. Leonel Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Alvarez'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2017 yılında Atlanta

30 Haziran 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Armenio

21 Ocak 2022 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Armenio

3 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Armenio

Leonel Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Alvarez şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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