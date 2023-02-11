Leonel Bucca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Bucca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Bucca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Bucca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Bucca 19 Mart 1999 tarihinde Esperanza, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Bucca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Bucca, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Bucca'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Bucca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Bucca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Bucca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Bucca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2020 yılında CA Unión II

1 Ocak 2021 yılında CA Unión

10 Şubat 2021 yılında CD Riestra

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Leonel Bucca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Bucca şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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