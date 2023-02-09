Leonel Di Placido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Di Placido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Di Placido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Di Placido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Di Placido 28 Ocak 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Di Placido Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Leonel Di Placido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 24 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Leonel Di Placido'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Leonel Di Placido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Di Placido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonel Di Placido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Di Placido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında All Boys

22 Ocak 2016 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2017 yılında All Boys

24 Ağu 2017 yılında Lanús

Leonel Di Placido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Di Placido şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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