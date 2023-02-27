Leonel Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Galeano 2 Ağustos 1991 tarihinde Miramar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Leonel Ezequiel Galeano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Galeano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Galeano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Galeano'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Galeano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leogaleano27/

Leonel Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leonel Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Independiente

31 Temmuz 2013 yılında Rayo Vallecano

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2015 yılında Godoy Cruz

6 Temmuz 2018 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2020 yılında SD Aucas

20 Kasım 2020 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

Leonel Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Galeano şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Leonel Galeano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.