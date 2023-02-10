Leonel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Gonzalez 15 Mart 1994 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Hernán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Gonzalez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VELSPORT1 yapmaktadır. Leonel Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Gonzalez'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes BA

17 Ağu 2020 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

11 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Leonel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Gonzalez şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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