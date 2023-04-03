Leonel Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Miguel 24 Mart 2001 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Angola uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Miguel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bundled yapmaktadır. Leonel Miguel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Miguel'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonel Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2018 yılında Groningen U19

1 Temmuz 2020 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2022 yılında Sporting B

Leonel Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Miguel şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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