Leonel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Miranda 7 Ocak 1994 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Ariel Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Miranda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Leonel Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Leonel Miranda'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonel Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Independiente

5 Ocak 2015 yılında Houston

30 Haziran 2016 yılında Independiente

13 Temmuz 2016 yılında Defensa

1 Temmuz 2019 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2019 yılında Defensa

3 Ocak 2020 yılında Racing Club

30 Haziran 2020 yılında Defensa

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club

Leonel Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Miranda şuan Racing Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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