Leonel Mosevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Mosevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Mosevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Mosevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Mosevich 4 Şubat 1997 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Mosevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Leonel Mosevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Mosevich'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonel Mosevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Mosevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Mosevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Mosevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2019 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2020 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2020 yılında Argentinos Jrs.

6 Ekim 2020 yılında Vizela

30 Haziran 2021 yılında Argentinos Jrs.

13 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Instituto AC

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Leonel Mosevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Mosevich şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Leonel Mosevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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