Leonel Nazareno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Nazareno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Nazareno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Nazareno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Nazareno 5 Ağustos 1994 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Leonel Romario Nazareno Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Nazareno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Nazareno'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Nazareno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Nazareno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Nazareno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Nazareno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2010 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2012 yılında LDU Quito B

1 Temmuz 2014 yılında LDU Quito

31 Mart 2021 yılında Chacaritas FC

31 Aralık 2021 yılında LDU Quito

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Mayıs 2022 yılında La Concordia SC

25 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Leonel Nazareno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Nazareno şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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