Leonel Picco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Picco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Picco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Picco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Picco 22 Ekim 1998 tarihinde Wilde şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Marcelo Picco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Picco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Picco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Picco'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leonel Picco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Picco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Picco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Picco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Arsenal FC II

25 Haziran 2019 yılında Arsenal Sarandí

8 Temmuz 2022 yılında CA Colón

Leonel Picco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Picco şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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