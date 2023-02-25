Leonel Quinonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Quinonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Quinonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Quinonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Quinonez 3 Temmuz 1993 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Leonel Enrique Quiñónez Padilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Quinonez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Leonel Quinonez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Quinonez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Quinonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Quinonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonel Quinonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Quinonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2012 yılında CD América

5 Mart 2013 yılında Quevedo B

1 Ocak 2014 yılında Quevedo

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Leonel Quinonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Quinonez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonel Quinonez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección de Esmeraldas (4/2007-12/2007), CD Necaxa (-4/2007, 1/2008-2/2011)

Ekvador takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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