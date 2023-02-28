Leonel Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Solis 30 Ağustos 1996 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Augusto Leonel Solís Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Solis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Leonel Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Solis'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Solis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sr.leeo/

http://www.facebook.com/leonel.solisramirez.3

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Leonel Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Leonel Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

15 Ağustos 2017 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2019 yılında Pirata FC

1 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2021 yılında UTC

21 Temmuz 2021 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

Leonel Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Solis şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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