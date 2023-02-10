Leonel Vangioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Vangioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Vangioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Vangioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Vangioni 5 Mayıs 1987 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonel Jesús Vangioni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Vangioni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Leonel Vangioni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Vangioni'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Vangioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonel Vangioni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leonel Vangioni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Vangioni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2006 yılında Newell's

1 Ocak 2013 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Milan

21 Temmuz 2017 yılında Monterrey

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2020 yılında Libertad

11 Ocak 2022 yılında Newell's

Leonel Vangioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Vangioni şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonel Vangioni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Atlético Riberas

Arjantin takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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