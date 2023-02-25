Leonel Wamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Wamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Wamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Wamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Wamba 1 Eylül 2002 tarihinde Foreke Dschang şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Leonel Wamba Djouffo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Wamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Leonel Wamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonel Wamba'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonel Wamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Wamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonel Wamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Wamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2020 yılında Dragon Club

4 Eylül 2020 yılında Spartaks

22 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad

Leonel Wamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Wamba şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leonel Wamba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U17 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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