İki takım Leonesa - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - 1/16 Finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leonesa - Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası maçı 23 01 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

İspanya Kral Kupası maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Leonesa ile Atletico Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası Maçı Estadio Reino de León, León'da oynanacak.