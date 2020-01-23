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Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSPANYA: Copa del Rey - 1/16 Finaller kapsamında Leonesa - Atletico Madrid maçı oynanacak. Spor severler ise Leonesa - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Leonesa - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - 1/16 Finaller
ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Leonesa - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leonesa - Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası maçı 23 01 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

İspanya Kral Kupası maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Leonesa ile Atletico Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası  Maçı Estadio Reino de León, León'da oynanacak.



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