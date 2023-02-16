Leonhard Von Schroetter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonhard Von Schroetter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonhard Von Schroetter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonhard Von Schroetter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonhard Von Schroetter 27 Mart 1999 tarihinde Starnberg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonhard Von Schroetter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Leonhard Von Schroetter, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonhard Von Schroetter'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonhard Von Schroetter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonhard Von Schroetter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonhard Von Schroetter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonhard Von Schroetter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Augsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg II

17 Ağu 2020 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Leonhard Von Schroetter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonhard Von Schroetter şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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