Leonid Srdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonid Srdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonid Srdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonid Srdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonid Srdic 23 Ocak 2002 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. Aslen Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonid Lenny Frédéric Srdic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonid Srdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Assist di Petar Strugar yapmaktadır. Leonid Srdic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonid Srdic'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leonid Srdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonid Srdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonid Srdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonid Srdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında U. Berlin U19

27 Temmuz 2021 yılında FC Lugano

Leonid Srdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonid Srdic şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leonid Srdic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Unterstrass, FC Zürich (-2020), 1.FC Union Berlin (2020-2021)

Bosna-Hersek U19 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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